Jorge Simão e a visita ao Leixões: «Preparamo-nos da melhor forma para ir à luta e conquistar os três pontos»

No lançamento da visita do Ac. Viseu ao terreno do Leixões, neste sábado, o técnico Jorge Simão teve um discurso bastante pragmático em relação à missão da sua equipa para o encontro."Não há jogos fáceis e não há equipas que não precisem de pontos. Seja para ser campeã, no meio da tabela ou para evitar a descida, todas as equipas precisam de pontos. O jogo é preparado como todos os outros, preparámo-lo para ganhar e com foco nos nossos comportamentos e naquilo que queremos que aconteça dentro de campo. Preparamo-nos da melhor forma para ir à luta e conquistar os três pontos", atirou o treinador.Durante janeiro, Jorge Simão já sabe que não contará com várias peças importantes da equipa, convocadas para os compromissos das suas seleções. Contudo, o técnico prefere ver esse cenário como uma oportunidade."Esse é um problema que se coloca a seguir a este jogo. Não há nenhum clube que fique descontente por ter jogadores seus a representar as seleções. É uma coisa boa e não má. Valorizamos esses jogadores que vão às seleções, algo que por sua vez abrirá espaço a outros jogadores para aparecerem, porque vamos continuar a jogar com 11. O plantel não são só os 11, temos 24 jogadores de campo mais os guarda-redes. Mais do que ter receio, é uma oportunidade para outros aparecerem", referiu.Por fim, Jorge Simão confirmou também o regresso de Yuri Araújo às opções.O Ac. Viseu visita o Leixões este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 15.ª jornada da Liga Sabseg.