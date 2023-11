Jorge Simão e a visita ao P. Ferreira: «Só as vitórias nos podem dar aquilo que procuramos»

Depois do empate na estreia enquanto treinador do Ac. Viseu, Jorge Simão procura alcançar a sua primeira vitória pelos viriatos na visita ao P. Ferreira, clube que já orientou em 2015/16 e 2021/22. Na antevisão ao duelo desta segunda-feira, o técnico abordou esse passado, mas preferiu focar-se no presente."À medida que vamos somando anos nesta profissão, vamos conhecendo cada vez mais casas, mais pessoas, mais gentes, mais terras e vamos deixando boas recordações pelos sítios onde passamos. Neste momento estou aqui em Viseu, quero criar aqui essas ligações, ser e ter momentos de grande felicidade, que perdurem na memória, e para que isso aconteça é preciso ganhar jogos", começou por dizer o treinador, reforçando a necessidade de começar a vencer encontros."Sinto os jogadores confiantes, mas só as vitórias nos podem dar aquilo que procuramos, que é a estabilidade. Quando a equipa consegue vitórias, as individualidades conseguem expressar-se de outra forma e mostrar outras coisas que quando a sequência de resultados é menos boa estão inibidas. Os bons resultados dão a possibilidade de os jogadores mostrarem todo o seu talento. Quando os resultados não aparecem, as coisas tornam-se mais difíceis e as qualidades ficam escondidas", disse, antes de acrescentar: "É inevitável quando há uma mudança de treinador que toda a gente pense que é um novo começo, mas isso é só o impacto inicial. É preciso que esses comportamentos perdurem no tempo."Em relação ao adversário, Jorge Simão realça a melhoria recente nos resultados. "É perfeitamente natural que uma equipa que desce de divisão se consiga organizar de forma a atacar a subida no ano seguinte. O P. Ferreira teve um início difícil, com resultados abaixo das suas expectativas, mas acho que progressivamente está a entrar novamente no caminho certo e vem de uma sequência boa de resultados. Estão a aproximar-se da normalidade. É nesse contexto que os vamos defrontar. Vamos preparar-nos da melhor forma para ganhar", finalizou.O Ac. Viseu visita o P. Ferreira esta segunda-feira, pelas 18 horas, em jogo da 9.ª jornada da Liga Sabseg.