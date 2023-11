Jorge Simão e o jogo com o Belenenses: «Temos de ser mais consistentes e rigorosos»

Depois do desaire na visita ao FC Porto B, o Ac. Viseu pretende retomar o caminho das vitórias frente ao Belenenses, esta sexta-feira. No lançamento da partida, o técnico Jorge Simão não deu demasiada importância aos facto dos azuis do Restelo estarem abaixo dos viriatos na classificação e realçou o impacto que marcar primeiro tem tido nos jogos da sua equipa."Nos jogos que fiz desde que cheguei ao Académico, o primeiro golo marcado no jogo tem sido fundamental. No primeiro encontro, sofremos primeiro e conseguimos igualar. A partir daí, a equipa que tem marcado primeiro tem conseguido segurar essa vantagem e vencer o jogo. O facto de defrontarmos uma equipa próxima de nós na tabela é algo secundário, porque a nossa função é nos prepararmos da melhor forma para este adversário, mas também para os seguintes", disse o treinador, em conferência de imprensa, antes de continuar: "Temos de melhorar alguns parâmetros no nosso jogo, temos de ser mais consistentes, mais rigorosos no que temos de fazer durante todo o tempo de jogo e é esse o nosso foco. Conseguir isso, associado à importância de marcarmos primeiro, é aquilo que procuramos."Questionado sobre se sente que o plantel ainda acredita na possibilidade de acabar a prova na metade superior da tabela, Jorge Simão não tem dúvidas: "Pelas reações e pelo comportamento que os jogadores vão tendo no dia-a-dia, acredito que sim. Esta equipa, este grupo de trabalho e este clube tem perfeitas condições para conseguir uma sequência de resultados positivos que nos permita sair da posição desconfortável onde estamos. É para isso que trabalhamos e esse cenário é perfeitamente possível."Embora não tenha revelado quais, o técnico dos viriatos deixou no ar a possibilidade de fazer alterações em relação ao último onze apresentado.O Ac. Viseu recebe o Belenenses esta sexta-feira, pelas 18 horas, em jogo da 12.ª jornada da Liga Sabseg.