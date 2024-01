Jorge Simão em alerta para o Länk Vilaverdense: «Ganharam os últimos três jogos na condição de visitados»

Na antevisão ao embate desta sexta-feira frente ao Länk Vilaverdense, Jorge Simão, técnico do Ac. Viseu, deixou o alerta à equipa em relação aos recentes resultados dos minhotos no jogos enquanto visitado, apesar do adversário estar a jogar em casa emprestada, não colocando ênfase na sua atual classificação."Seria um erro gravíssimo olharmos para o facto de o adversário estar nos últimos lugares da tabela, temos sim de olhar para uma equipa que ganhou os últimos três jogos em casa. É isso o que tem de estar na nossa preparação mental para o jogo e faz toda a diferença na forma como nos posicionamos para o jogo. Será um jogo de grande luta", frisou Jorge Simão, abordando o facto do oponente estar a jogar em Coimbra, a centenas de quilómetros de distância de Vila Verde."Em relação à questão do estádio, não é nem de uma nem de outra equipa, mas para o Länk Vilaverdense não será a primeira vez que vão jogar lá. Seguramente, vão sentir-se mais confortáveis por jogarem num estádio que conhecem melhor, enquanto nós vamos lá jogar pela primeira vez esta época. Em termos de mobilidade dos adeptos, acho que levamos vantagem por causa da distância", acrescentou.Novamente sem Sori Mané, Famana Quizera e Arthur Chaves, todos ao serviço das suas seleções, Jorge Simão valorizou a resposta dada pelos substitutos. "A resposta que o Nduwarugira deu no último jogo é bastante elucidativa daquilo que eu já disse noutras ocasiões. Qualquer jogador deste plantel, se treinar com absoluto foco nas suas funções ,está devidamente preparado agarrar a oportunidade quando ela surgir. Já jogamos sem o Sori Mané, já jogamos sem o Quizera, sem o Arthur e todos os que entraram para os seus lugares no onze deram uma resposta muito positiva. Por cada jogador que não possa dar o seu contributo à equipa, há outro que está a entregar-se completamente para ter a oportunidade de jogar. Quando ela aparece, eles têm cumprido", sublinhou.Também fora das opções está Samba Koné, expulso frente ao Marítimo, situação que também mereceu o comentário do treinador dos viriatos. "O Samba Koné é um jovem jogador, tem 21 anos, e este é o momento certo para aprender que jogar com cartão amarelo é diferente de jogar sem cartão amarelo. E ele vai aprender, até porque é um rapaz inteligente e vai perceber o que custou à equipa jogar em inferioridade da equipa", referiu.O Ac. Viseu defronta o Länk Vilaverdense esta sexta-feira, pelas 18 horas.