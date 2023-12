Jorge Simão: «Não sou muito dessa linha do 'equipa que ganha não se mexe'»

À espera de transportar a motivação de uma vitória na receção ao Belenenses, Jorge Simão, treinador do Ac. Viseu, fez este sábado a antevisão ao encontro com o Mafra, antes da viagem dos beirões para o sul do país."Espero que os registos estatísticos até este momento não tenham interferência no jogo, ou seja, que não fiquemos dependentes daquilo que já aconteceu antes. Queremos nós próprios fazer uma nova história, a partir do jogo de amanhã", revelou o técnico dos viriatos, salientando que existe no seu grupo "um empenho diário para melhorar", vincando ainda que os atletas estão "extremamente focados" nesse aspeto.Contudo, o técnico de 47 anos deixou uma mensagem visando o encontro com a equipa do Restelo. "Eu não sou muito dessa linha do 'equipa que ganha não se mexe'. É preciso perceber o que é que nos levou a conseguir essa vitória, e é preciso perceber, caso a caso, os jogadores que nos levaram a tal e aqueles que, por alguma razão ficaram de fora, mas que podem vir a ser opção. Muitas vezes ganhamos, mas nem tudo esteve bem, nem todos os desempenhos individuais foram maravilhosos. Às vezes jogadores que não estão a jogar no 11, podem ter a sua oportunidade porque a conquistaram no decurso dos treinos", atirou.Por fim, Jorge Simão ainda dedicou palavras ao emblema viseense, onde se sentiu bem recebido pelo plantel e população."Enquanto treinador, tenho gostado de estar aqui. Tenho gostado de trabalhar com estes jogadores, tenho gostado do clube, tenho gostado da cidade. E claro, quando ganhamos jogos, obviamente que tudo fica muito mais ligeiro, mais agradável", enfatizou.O Ac. Viseu viajou neste sábado para Mafra, onde vai disputar a 13ª jornada do campeonato da 2ª Liga diante da equipa da casa, às 11h00 deste domingo.