Jorge Simão: «Somos uma equipa em que todos sabem da sua responsabilidade»

Jorge Simão viu o seu Ac. Viseu chegar à igualdade com a Oliveirense já nos últimos instantes da partida (2-2), o que mantém o técnico alerta para o que pode encontrar no jogo desta quarta-feira, com o Feirense, em que disputará a 20.ª jornada da 2.ª Liga, em atraso devido à falta de segurança que obrigou ao adiamento do encontro."Temos de continuar o trabalho da forma que temos feito, para quem nos venha ver jogar consiga perceber como queremos jogar. Acho que a primeira meia hora do jogo com a Oliveirense foi com muita qualidade, muito próximo daquilo que queremos fazer e, depois, acho que acaba por ocorrer o que acontece na maior parte dos jogos, uma mudança de tendência por causa de um acontecimento, que foi um remate, um canto e depois um lançamento lateral. Temos de continuar os processos, absolutamente focados nas nossas missões e acredito que assim podemos lutar pelo três pontos", revelou Jorge Simão que, apesar de ter sofrido alguns golos de bola parada não vê motivos de alarme no seio do grupo: "Acho que os livres são situações pontuais e não revelam fragilidade da nossa defesa. Somos uma equipa em que todos sabem das suas responsabilidade, por isso não tenho motivos de preocupação, estou bastante confortável com isso".Sobre o Feirense, o treinador dos beirões descarta a vitória com o Nacional como um fator que o obriga a "estar mais alerta": "A nossa função é analisar os comportamentos, não o resultado. Até me arriscaria a dizer que são uma equipa diferente da maioria das equipas da 2ª Liga. Acho que procuram levar o jogo para uma tendência diferente. Procuram fazer do jogo posicional a sua grande arma. Como adepto gosto, mas como treinador estou atento porque é uma equipa perigosa", adiantou.O Ac. Viseu visita esta quarta-feira o Estádio Marcolino de Castro, para defrontar o Feirense, pelas 18h00.