Jorge Simão visa as equipas B: «Não é por ser de outro clube que é diferente para nós»

O Ac. Viseu vai receber, pela segunda vez consecutiva, uma equipa B, desta vez a do FC Porto, tendo ganho ao Benfica B na última jornada da Liga Sabseg. Contudo, o treinador dos viriatos, Jorge Simão, não quer olhar para o jogo de forma diferente ou "à parte" das restantes equipas."Parece que fazemos uma referência às B como uma coisa à parte do nosso campeonato. É uma equipa como outra qualquer. Não é por ser a equipa B de outro clube que é diferente para nós. É uma equipa do nosso campeonato, com quem temos de jogar", referiu o técnico, avisando que os dragões "estão acima" dos beirões na tabela classificativa, "assim como do anterior adversário", os encarnados, jogo em que o Ac. Viseu saiu vitorioso pela margem mínima. O treinador, de 47 anos, vai cumprir apenas a 4ª jornada ao leme dos viseenses, mas frisa que a preparação para o encontro com os azuis e brancos tem uma base de consistência e "não foi feita de forma diferente"."A forma como nos preparámos é igual à que fazemos com outras equipas. Preparámo-nos consoante o nosso adversário e a identidade que queremos desenvolver aqui. Não fizemos nada muito diferente do costume", revelou, reforçando que a identidade a que se refere é a base de apoio do plantel. "Roda muito à volta disso, mas tem de ser mesmo assim".Em forma de conclusão, Jorge Simão lembrou que, "por inerência", os seus jogadores não olham para este jogo com qualquer facilitismo. "Não olhamos para este jogo como algo menor, é apenas mais um passo na nossa caminhada", frisou.O Ac. Viseu vai, neste sábado, visitar o Estádio Luís Filipe Menezes para defrontar o FC Porto B, às 11h00, para a 11ª jornada da 2ª Liga.