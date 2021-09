José Gomes: «Estão motivados, mas estamos alertados»

Na antevisão do jogo entre o Ferreira de Aves e o Ac. Viseu, a contar para a Taça de Portugal, o treinador visitante, José Gomes, admitiu firmemente a necessidade de "respeitar" o adversário e não se deixa deslumbrar pela goleada aplicada ao Leixões, na jornada passada da Liga Sabseg.





"Primeiro, já tínhamos feito um bom jogo contra o Farense, e o jogo com o Leixões veio confirmar a evolução dos jogadores. A cada treino e jogo que passa iremos melhorar. Quando apanhamos equipas de escalões inferiores, elas estão altamente motivadas, e estamos alertados para isso. Tivemos uma boa semana de treino. Para não sermos surpreendidos temos que respeitar o Ferreira de Aves e para isso temos de colocar a nossa ideia, intensidade e qualidade. Não há dúvida que a nível individual somos mais fortes, em clube somos muito maiores, mas agora vamos ter de provar em campo. Não podemos facilitar mesmo nada", afirmou o técnico do Ac. Viseu.No entanto, José Gomes não descartou por completo a desigualdade entre as equipas, sendo que na eliminatória todos têm a mesma "oportunidade". "Temos que assumir o favoritismo, mas temos de entrar dentro de campo com a mesma ambição de um jogo do nosso campeonato. Olhar para o adversário com respeito, e é colocar a nossa qualidade individual e coletiva, e dar o máximo dentro de campo para tentar passar esta eliminatória", apontou.Na descrição concreta do que espera de um conjunto como o Ferreira de Aves, José Gomes reforçou que espera uma equipa "altamente motivada e com as suas próprias ambições", até porque como treinador sabe o que significa ser de uma formação de uma divisão mais baixa do que o adversário. Mas atira que cabe ao Ac. Viseu "contrariar" as ideias de jogo da equipa da casa.Por fim, José Gomes afirmou que os viseenses estão prontos para jogar num terreno completamente diferente daquilo a que estão habituados: "Também tivemos a oportunidade de treinar no nosso sintético, pois temos de adaptar o nosso jogo o mais rápido possível a um terreno mais pequeno, sintético, e até à nova bola. Não podemos deixar que isso nos afete".