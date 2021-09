José Gomes: «Montámos uma estratégia ideal»

O treinador do Ac. Viseu aproveitou para elogiar o trabalho e a qualidade do seu plantel no rescaldo da goleada aplicada ao Leixões





O Ac. Viseu foi incrivelmente eficaz contra uma equipa do Leixões que nunca mostrou ter controlado a partida. O treinador dos viseenses, José Gomes, apareceu contente na conferência de imprensa pós-jogos, e elogiou a postura da equipa."É um resultado justo, e sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Leixões é uma excelente equipa, mas estudamos bem a forma de jogar deles e montámos uma estratégia ideal, ao chegar à baliza com critério e claro, ganharmos".Nesse sentido, o técnico visitante foi questionado sobre o êxito que a sua equipa está a ter, e rapidamente respondeu atirando que "o êxito é a equipa, o coletivo"."Se funcionarmos assim, no coletivo, não vai ser fácil baterem-nos. Os jogadores estão a ficar melhores, e quem vem de fora já assimila rapidamente a estratégia e os colegas de equipa".José Gomes também elogiou a estreia a marcar, Famana Quizera, jovem de 19 anos emprestado pelo B. Monchengladbach: "É um internacional e tem uma qualidade enorme. Veio para aqui porque o objetivo passa por ter mais minutos, e se continua assim vai consegui-lo. Vem para ajudar" revelou o antigo jogador, mostrando-se satisfeito com o golo e com a exibição do português.Para terminar, José Gomes tirou um momento para agradecer à massa adepta que se deslocou a Matosinhos, refletindo que "queria dar-lhes um grande abraço", enfatizando que "todos juntos conseguiremos resultados".