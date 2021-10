José Gomes quer limpar a imagem do Ac. Viseu: «Temos de dar uma boa resposta»

Após ser eliminado da Taça de Portugal pelo Paredes, o Ac. Viseu vai receber o Varzim no Estádio Municipal de Aveiro, e José Gomes, treinador dos viseenses, já mostrou que quer mudar a mentalidade e a forma da equipa.





"A seguir aos jogos costumo dizer que é complicado, mas a vida tem de continuar. Falamos sobre o que estava mal, que foi muita coisa, e não pode acontecer novamente" revelou o técnico. "Temos um jogo com o Varzim, temos de dar uma boa resposta e mudar a nossa imagem. É o ponto da situação", atirou.No que toca aos poveiros, o técnico de 43 anos reconhece as dificuldades existentes numa formação que acabou de eliminar o Marítimo da Taça de Portugal, "sabemos que é uma equipa com bons jogadores, equilibrada, forte nas transições. Mas nós trabalhamos mais o nosso jogo, e tentar "agredir" o Varzim da melhor maneira. O Nosso principal objetivo é ganhar e mudar a nossa atitude. Se conseguirmos fazer coisas como, por exemplo, no jogo com o Leixões, é continuar com isso", enfatizou, em relação à partida no Estádio do Mar que a sua equipa acabou por vencer por quatro bolas a uma.É a principal referência, mas há outras também. A equipa teve uma melhoria muito grande, porque temos condições para continuar a melhorar. Tivemos estes dois desaires que não podemos ter e apenas estamos a quatro pontos do terceiro lugar no campeonato", revelou José Gomes, realçando a competitividade da Liga Sabseg.Por fim, o treinador dos beirões disse que todos os elementos, à excepção de Mbaye, estão disponíveis para enfrentar os Lobos do Mar e deixou novamente o objetivo principal da sua equipa no ar. "Queremos garantir a manutenção o mais rápido possível".