Liga levanta interdição do Estádio do Fontelo após inspeção ao relvado

Depois de ter determinado a interdição do Estádio do Fontelo, casa do Ac. Viseu, na sequência das notas negativas atribuídas ao relvado do recinto, a Liga aprovou o levantamento da restrição durante a mais recente inspeção realizada esta sexta-feira.Com esta decisão confirma-se que os viriatos poderão receber no seu estádio o Benfica B, na próxima terça-feira, em jogo da 18.ª jornada da Liga Sabseg. Relembre-se que na semana seguinte, o Ac. Viseu recebe o FC Porto, para os quartos de final da Taça de Portugal, no dia 8 de fevereiro, jogo que não era abrangido pela interdição, já que a mesma apenas se aplicava a competições organizadas pela Liga.