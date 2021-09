Liga Portugal visita obras do Ac. Viseu

Alguns elementos da Liga Portugal deslocaram-se ao Estádio do Fontelo, atualmente em obras, para fiscalizar e acompanhar a situação, que impede o Ac. Viseu de jogar verdadeiramente "em casa".





"Durante a manhã de quinta-feira, a Liga Portugal, representada pela Dra. Helena Pires, o Eng. José Fidalgo e o Dr. Hugo Alves, realizaram uma visita às obras do novo relvado do Estádio Municipal do Fontelo", escreveu o clube viseense nas suas redes sociais, mostrando o total apoio da Liga ao trabalho feito e também o desejo do plantel e dos adeptos de voltar ao estádio do clube.É de recordar que o Ac. Viseu ainda não fez nenhuma partida oficial esta época no Estádio do Fontelo, tendo optado pelo Estádio Municipal de Aveiro, casa habitual do Beira-Mar, para fazer as suas partidas caseiras.