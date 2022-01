O Ac. Viseu comunicou, este sábado, ter chegado a acordo com os atletas Lúcio Fernandes e Tety Desire para a rescisão amigável do contrato de trabalho que os ligava ao clube."Aos atletas agradecemos o seu profissionalismo e empenho e desejamos as melhores felicidades para o futuro", escreveu o clube numa curta mensagem nas redes sociais.Chegados aos viseenses no último verão, provenientes do Grémio Anápolis e do Al-Jahra, do Kuwait, respetivamente, o médio Lúcio Fernandes fez apenas três encontros ao serviço da turma orientada até recentemente por Zé Gomes e já não era utilizado desde outubro, enquanto o atacante Desire jogou apenas uma vez pelo Ac. Viseu, frente ao Ferreira das Aves, na 2ª eliminatória da Taça de Portugal, em setembro.