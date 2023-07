Luisinho despede-se do Ac. Viseu: «O ciclo mais bonito da minha carreira chegou ao fim»

O extremo Luisinho não vai continuar ao serviço do Ac. Viseu. O jogador, de 33 anos, viu o seu contrato com a formação viriata terminar no final de junho e, apesar de ter sido convidado a renovar, optou por dar um novo rumo à carreira. O plano da SAD passava por integrar o atacante, que representou os viseenses durante 11 temporadas, no plantel dos Sub-23, onde desempenharia o papel de capitão, responsável por transmitir a mística do clube aos mais novos.

Nas redes sociais, Luisinho oficializou a saída, deixando uma mensagem emocionada de despedida. "A vida, tal como o futebol, são feitos de ciclos. O meu, enquanto jogador ao serviço do Ac. Viseu, chegou ao fim. O ciclo mais bonito da minha vida profissional. Orgulho e uma honra muito grande na carreira que construí durante 11 épocas. Nem nos meus melhores sonhos, pensei fazer 331 jogos, marcar 41 golos, assistências, bem como vencer distinções de jogador do ano de que tanto me orgulho. Ver o mítico Fontelo a vibrar em várias ocasiões, fazer história, foram momentos incríveis que jamais irei esquecer", escreveu o extremo, dizendo sair "de consciência tranquila" e "de coração apertado".

Luisinho estreou-se pelo Ac. Viseu em 2010/11, seguindo-se 11 épocas ao serviço dos viriatos, com passagens pelo meio por Boavista e Académica.

