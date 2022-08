Marco Dulca apontado ao Ac. Viseu

De acordo com a imprensa romena, o Ac. Viseu poderá estar prestes a receber mais um reforço oriundo do Hoffenheim. Ao que tudo indica, o plano do clube alemão passa por contratar o médio Marco Dulca, de 23 anos, ao Chindia Targoviste, da Roménia, e depois cedê-lo aos viriatos.Com passagens pelas camadas jovens e equipas secundárias do Swansea, o filho do antigo jogador Cristian Dulca, atual treinador da seleção feminina da Roménia, o médio-defensivo tem sido peça importante no clube do principal escalão do futebol daquele país, participando em 38 jogos na época passada, com dois golos marcados e outras tantas assistências.