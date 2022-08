Mariano Maroto López e o regresso ao Fontelo: «Começar a escrever uma nova página na história do clube»

Depois de mais uma época longe de casa, o Ac. Viseu está de volta ao Estádio do Fontelo. Mariano Maroto López, presidente da SAD há um ano, vai ver pela primeira vez os viriatos jogar perante os adeptos, tendo reagido com satisfação perante este momento, numa mensagem enviada às redações."Ao fim de um ano e meio, podemos dizer com todas as letras que estamos de volta à nossa casa, ao nosso Fontelo", começou por escrever o dirigente, antes de continuar: "Voltar ao Fontelo é devolver o clube à sua cidade, aos seus adeptos, ao seu lugar habitual. Esta é uma nova etapa para a nova SAD, que ainda não tinha tido a oportunidade de jogar em casa. Conseguir voltar a casa é algo que nos deixa muito orgulhosos do trabalho que foi desenvolvido por todas as entidades envolvidas.""Agora podemos começar a escrever uma nova página na história do nosso clube, mas tendo sempre presente o nosso passado e ansiando o novo futuro com o apoio dos sócios, adeptos, patrocinadores e da nossa cidade", finalizou.O primeiro jogo do Ac. Viseu no requalificado Estádio do Fontelo será na 2ª jornada da Liga Sabseg, frente ao Moreirense, a 14 de agosto.