Mariano Maroto Lopez eleito presidente do Ac. Viseu

Mariano Maroto Lopez foi eleito esta sexta-feira presidente do Ac. Viseu. O empresário espanhol, que já comandava a SAD dos viseenses, passa assim a acumular o cargo de líder da direção do clube.Nas eleições levadas a cabo pelo Ac. Viseu, a lista de Maroto Lopez, a única que se apresentou a sufrágio, teve 86 votos a favor, sendo que se registaram ainda seis votos nulos e um voto em branco. Recorde-se que, após o falecimento do presidente António Albino, o clube viriato foi gerido, de setembro até aos dias de hoje, por uma Comissão Administrativa, também ela liderada por Mariano Maroto Lopez.No plano desportivo, o Ac. Viseu terminou a edição de 2022/23 da Liga Sabseg no 4º lugar.