Mariano Maroto Lopez: «Subida? Seja na próxima época ou daqui a duas, vai dar»

Depois de ser eleito presidente da direção do Ac. Viseu, cargo que acumulará com o de líder da SAD dos viriatos, Mariano Maroto Lopez falou aos jornalistas presentes no momento da eleição acerca de vários assuntos da atualidade viseense. Um deles foi, de forma natural, a luta pela subida à Liga Bwin."O objetivo esta época era terminarmos nos cinco/seis primeiros lugares, mas se desse para lutar pelos primeiros três iríamos fazê-lo. Começámos mal e foram esses pontos do início que faltaram no final. Subida? Este foi o ano zero e agora vamos continuar a trabalhar. Seja na próxima temporada ou daqui a duas, vai dar. Temos de encarar isso com tranquilidade porque queremos subir e ficar", começou por vincar, abordando ainda a saída de Jorge Costa: "São decisões difíceis de tomar e só temos de lhe agradecer, fizemos história juntos porque lutámos até ao fim pela subida e fomos à final four da Taça da Liga. Às vezes estamos em sintonia e noutras não, mas temos de tomar decisões que, de fora, não dá para perceber. No entanto, foi uma decisão certa, embora difícil de tomar".Revelando que está a haver reuniões no sentido de a equipa sub-23, que vai ser criada, jogar no Municipal de Santa Comba Dão, o dirigente falou também do processo de escolha do novo treinador. "Estamos à procura de vários treinadores, este ano é mais confortável do que o anterior porque o Ac. Viseu não aparecia nos jornais e agora já somos procurados por jogadores e treinadores. Agora temos uma escolha a fazer e daqui a 15/20 dias vamos conseguir dar uma resposta. Temos todas as hipóteses, pode ser um treinador internacional ou português. Pessoalmente optaria mais por um treinador português", rematou.