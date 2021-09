Maroto Lopez é o novo líder da SAD do Ac. Viseu

Depois da convocatória para apresentar a empresa de investimentos desportivos Hobra, nova acionista, aos sócios, no dia 27, o Ac. Viseu anuncia agora a mudança de frente na liderança da SAD do Clube.





O empresário Mariano Maroto López, que também é o principal representante da empresa alemã que adquiriu 51% do clube viseense, vai ocupar o principal cargo de chefia, enquanto o Conselho de Administração do clube vai continuar a ser ocupado pelo antigo presidente da SAD António Albino, que ainda detém 49% das acções.No entanto, o ‘braço direito’ de Maroto Lopez nos investimentos desportivos da Hobra, Sebastian Bacher, vai ocupar a outra posição no Conselho de Administração e, segundo o relatório estrutural do clube, bastam duas assinaturas de administradores para a maioria das decisões em relação ao clube serem tomadas, o que pode retirar qualquer poder a António Albino.Segundo o 'Jornal do Centro', o que pode estar mesmo a gerar polémica e discórdia é a alteração de estatutos do clube, mas todo o processo de mudança de chefia será esclarecida no dia 27 de Setembro, na sala de imprensa do estádio do Ac. Viseu.