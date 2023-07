Marquinho: «É o realizar de um sonho chegar ao Ac. Viseu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marquinho chegou a Portugal este verão para reforçar o Ac. Viseu e não podia estar mais feliz. O médio, de 21 anos, foi apresentado como jogador dos sub-23, mas está a cumprir estágio com a equipa A, na Alemanha.Até ver, o balanço é muito positivo. "Tem sido uma sensação incrível desde que cheguei ao clube, onde todos me abraçaram desde o primeiro dia. Cheguei para me juntar aos sub-23, mas de começo tenho tido a oportunidade na equipa A, podendo fazer a pré-temporada na Alemanha. É sem dúvida uma experiência incrível e além de tudo uma realização de um sonho ter chegado ao Ac. Viseu. Agora é foco total na preparação, para podermos fazer uma ótima temporada", disse, à assessoria pessoal.