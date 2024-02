Marquinho eleito o melhor médio do mês de janeiro da Liga Sabseg

View this post on Instagram A post shared by Liga Portugal (@ligaportugal)

Os prémios continuam a ser entregues no Ac. Viseu e, depois de Domen Gril ser considerado o guarda-redes do mês de janeiro da Liga Sabseg , Marquinho conquistou o prémio do melhor médio da 2ª Liga referente ao mesmo período.O brasileiro, de 21 anos, empatou com o colega de equipa viseense Sofiane Messeguem na votação -ambos com 10,37 por cento dos votos- mas superiorizou-se ao alemão por ter menos 12 minutos de jogo, 353' para 365'.Nesse sentido, além dos minutos a desempatarem o par, os golos marcados também separam ambos os jogadores. Marquinho bisou diante do Länk Vilaverdense, na 18ª jornada da 2ª Liga, enquanto Messeguem contabilizou um remate certeiro, numa receção à U. Leiria. No último lugar do pódio na votação ficou Benny (8,89 por cento), médio do AVS SAD que também já conquistou vários galardões individuais no início da temporada.Marquinho leva, ao todo, 17 jogos pela equipa principal dos viriatos, tendo anotado esse bis aos minhotos e adicionando também mais um tento em dois encontros pela equipa sub-23 do Ac. Viseu esta temporada.