Marquinho negociado

De acordo com as informações veiculadas pela imprensa brasileira, o médio Marquinho está em negociações avançadas para reforçar o Ac. Viseu. O brasileiro, de 21 anos, está atualmente cedido ao Figueirense pelo Barra, clube que, tal como os viriatos, tem ligação ao grupo que detém o Hoffenheim.

Esta época, o criativo fez 14 jogos pelo Barra no Campeonato Catarinense, com um golo apontado, e cinco partidas pelo Figueirense no terceiro escalão do futebol brasileiro. Antes de chegar à formação de Santa Catarina, Marquinho representou a Chapecoense, onde somou oito jogos no Brasileirão, em 2021.

Clóvis destacado

Melhor marcador da Liga Sabseg em 2022/23, com 28 golos, o avançado Clóvis foi eleito para o onze do ano da prova.