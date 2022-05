Mbaye e o processo de recuperação de lesão: «Os três primeiros meses foram o período mais difícil»

Afastado há oito meses da competição, o guarda-redes Mbaye, que chegou esta época ao Ac. Viseu, prossegue os trabalhos de recuperação após a rotura de ligamentos sofrida a 19 de setembro do ano transato. Aos meios do clube, o guardião de 24 anos ofereceu uma atualização em relação à sua condição e abordou os períodos mais conturbados que teve de ultrapassar."Em relação à minha recuperação, estou a sentir-me muito bem, estou evoluíndo graças ao trabalho do departamento médico, da direção e da equipa técnica que estiveram sempre disponíveis para me ajudar", começou por dizer o senegalês, antes de prosseguir: "O período mais difícil foram os primeiros três meses, porque sentia muitas dores e ao nível mental também foi bastante difícil, mas a minha família e amigos deram-me muita força."Apesar de ainda estar numa fase inicial da carreira, esta é já a segunda rotura de ligamentos sofrida por Mbaye, que já tinha passado por uma situação semelhante na época 2020/21, ao serviço do FC Porto. Nesse sentido, considera que esta segunda paragem foi mais fácil por já conhecer o processo de recuperação, salientando ainda assim que "não é fácil sofrer a mesma lesão duas vezes".Por fim, Mbaye deixou uma mensagem para o resto do balneário, que tem pela frente duas finais na luta pela permanência: "Como devem saber, queria muito estar dentro dos relvados para puder dar o meu contributo, mas como não é possível, estou de fora torcendo sempre para que a equipa atinja o seu objetivo. Faltam 2 jornadas para acabar e eu acredito que vamos conseguir, porque sei que a malta vai honrar a camisola e vai dar tudo para que o Ac. Viseu se mantenha na 2ª Liga."