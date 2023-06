Mbaye renova por mais uma época com o Ac. Viseu

O guarda-redes Momo Mbaye renovou o contrato com o Ac. Viseu por mais uma temporada. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube esta quarta-feira, confirmando a continuidade do guardião no plantel dos viriatos, agora às ordens de Vítor Martins.O senegalês, de 25 anos, é o suplente de Domen Gril na baliza e na última época fez cinco partidas pelos viseenses. Mbaye está ao serviço do Ac. Viseu desde 2021/22, quando deixou o FC Porto, tendo sofrido uma rotura de ligamentos no joelho direito durante a sua primeira época no clube.