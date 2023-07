Miguel Bandarra assina pelo Ac. Viseu até 2025

O Ac. Viseu oficializou esta sexta-feira a contratação do lateral-direito Miguel Bandarra, de 27 anos, com o qual assinou um contrato válido por duas temporadas.O defesa português muda-se assim para os viriatos depois de quatro épocas ao serviço do Farense, clube onde conseguiu duas subidas à 1.ª Liga, competição na qual participou durante a temporada 2020/21. Formado no Lusitano de Vila Real de Santo António, de onde é natural e onde fez a sua estreia como sénior, Bandarra passou ainda pela formação de Sporting e Olhanense. O lateral-direito também já representou o Pedras Salgadas, Louletano, Armacenenses e Casa Pia.No Ac. Viseu, Miguel Bandarra vai concorrer com Rafael Bandeira pela vaga no lado direito da defesa da formação orientada por Vítor Martins. O defesa, que vai vestir a camisola 28, já trabalha integrado com os colegas de equipa.