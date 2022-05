Morreu António Albino, presidente do Ac. Viseu 

O Ac. Viseu anunciou, esta quinta-feira, a morte de António Albino, presidente do clube e administrador da SAD dos viseenses. O dirigente tinha 76 anos."O Sr. António Albino tinha 76 anos e era Presidente do Académico de Viseu desde 2006. Uma figura incontornável da Região Beirã e da cidade Viseense, sempre lutou para dignificar e honrar o clube do seu coração e a sua cidade.Sacrifício, abnegação, altruísmo e honradez foram características que sempre pautaram a sua vida pessoal, profissional e desportiva. À família enlutada e aos seus amigos, endereçamos as maiores condolências de toda a família Academista", podia ler-se no comunicado do Ac. Viseu.António Albino era um dos dirigentes há mais tempo em funções no lote dos clubes das ligas profissionais.À família enlutada, Record endereça sentidas condolências.