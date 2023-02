Morreu Inaldo, antigo goleador do Ac. Viseu

Aguinaldo Pinto de Melo, mais conhecido no mundo do futebol por Inaldo, morreu esta segunda-feira, aos 72 anos. Em Portugal, o brasileiro notabilizou-se ao serviço do Ac. Viseu, tendo ainda passado por clubes como o Nacional, União da Madeira, Barreirense e Amora.Chegado a Viseu na época de 1979/80, o médio, de vocação ofensiva, ajudou os viriatos a subir à 1.ª Liga, tendo-se mantido no clube durante as duas épocas seguintes. Ao serviço do Ac. Viseu, participou em 69 jogos e fez 25 golos.À família enlutada e ao Académico Viseu, Record apresenta sentidas condolências.