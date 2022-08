Nuno Tomás rescindiu com o Ac. Viseu e estuda propostas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa-central Nuno Tomás, de 26 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Ac. Viseu até 2023 e, sabe, estuda propostas que lhe chegaram de outros clubes da 2.ª Liga, bem como do estrangeiro.Nuno Tomás, de resto, já tem experiência a jogar fora de Portugal, depois de ter passado pelos búlgaros do CSKA Sofia e pelos finlandeses do KuPS. Na pretérita temporada, pelo Ac. Viseu, somou 19 aparições.