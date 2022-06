Oficial: Capela é reforço do Ac. Viseu

O Ac. Viseu anunciou a contratação de Capela, experiente médio de 36 anos que assinou por uma temporada, depois de ter deixado o Penafiel, em fim de contrato, tal como demos conta na edição de hoje . Regressa a um clube que representou entre 2015 e 2018 e em 2013/14.Tem 265 jogos disputados na 2.ª Liga, ele que se formou no Arouca, sendo natural do concelho com o mesmo nome, e representou ainda o Milheiroense, Leixões, UD Oliveirense, Penafiel, Famalicão e Bravos do Maquis (Angola).