Oficial: Pedro Ribeiro é o novo treinador do Ac. Viseu

Apenas um dia após confirmar a saída de Zé Gomes do comando técnico, o Ac. Viseu oficializou, este sábado, Pedro Ribeiro como o novo timoneira da equipa, como Record tinha avançado . O técnico estava livre depois de ter rescindido com o Penafiel, na quinta-feira, e assinou um contrato válido até ao final da época 2022/23."A Académico de Viseu FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com Pedro Ribeiro para assumir o comando técnico da equipa principal a partir deste domingo, após ter assinado contrato válido até ao final da temporada 2022/2023", escreveu o clube em comunicado nas redes sociais, continuando: "Pedro Ribeiro chega agora ao comando técnico dos Viriatos após a passagens em clubes nacionais e internacionais. Confiamos em Pedro Ribeiro para liderar o projeto e conduzir o nosso clube ao sucesso desportivo".Após abandonar os durienses por não se rever no projecto do presidente Gaspar Dias, Pedro Ribeiro assume agora as rédeas do Ac. Viseu com a missão de estabilizar o clube na 2ª Liga, com a ambição de, num futuro próximo, tentar a subida ao principal escalão do futebol português.Os viseenses estão neste momento no 13º lugar da Liga Sabseg, com apenas três pontos de vantagem para o Farense, que se encontra em posição de disputa do playoff de despromoção à Liga 3.