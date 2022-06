Paná renova por uma época com o Ac. Viseu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu anunciou, na manhã desta quarta-feira, ter chegado a acordo com Paná para a renovação de contrato do jogador. O médio fica assim ligado aos beirões até 2023.O internacional angolano, de 30 anos, parte, desta forma, para a sua sexta época- a terceira consecutiva- em Viseu. Para além da passagem pelo Leixões entre as duas paasagens pelo Académico, Paná já representou também o Marítimo B e o Tourizense.Em 2021/22, o médio apontou dois golos em 35 partidas.