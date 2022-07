Paul Ayongo deixa Ac. Viseu e muda-se para a Austrália

Terminado o contrato que o ligava ao Ac. Viseu, o avançado Paul Ayongo foi, este domingo, oficializado como reforço do Central Coast Mariners, da Austrália, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.Com 25 anos, o ponta de lança, que também pode atuar como extremo, fez toda a carreira enquanto sénior em Portugal, país ao qual chegou em 2014/15, pela porta do Oeiras. Mudou-se depois para Amarante, onde esteve três épocas, passando ainda meia época em P. Ferreira e outra metade em Mafra, por empréstimo dos pacenses.Nas últimas duas épocas, foi um dos destaques do Ac. Viseu, realizando um total de 67 jogos, com 18 golos marcados e três assistências.