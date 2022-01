O Ac. Viseu oficializou, este domingo, Pedro Bessa como o novo diretor desportivo do clube, dando continuidade às mudanças estruturais no futebol dos viseenses que incluem a chegada de um novo treinador, Pedro Ribeiro, e a rescisão com dois atletas."Pedro Bessa conta com uma vasta experiência no mundo do futebol profissional. Confiamos no profissionalismo e no empenho do Pedro Bessa", escreveu o clube nas suas redes sociais.Depois de uma carreira como jogador que teve passagens pelo Gil Vicente, V. Guimarães e Boavista, entre outros, Pedro Bessa foi coordenador de scouting no Estoril e no Tondela, tendo depois sido diretor desportivo no Feirense e no Vilafranquense.