Pedro Miguel é o escolhido para o comando técnico do Ac. Viseu

Mais de três semanas após a saída de Pedro Ribeiro, o Ac. Viseu encontrou finalmente o sucessor. Pedro Miguel, de 55 anos, é o escolhido, já orientou o treino desta manhã e será apresentado ainda esta terça-feira.O técnico estava sem clube desde a sua saída do Varzim, que orientou a partir de dezembro passado e no qual, apesar de uma recuperação significativa, não conseguiu evitar a descida de divisão.Antes disso, Pedro Miguel orientou durante largos anos a UD Oliveirense, tendo ainda passagens pelo Feirense e pelo Leixões.Relembre-se que o Ac. Viseu vinha sendo comandado, de forma interina, por Gil Oliveira, preparador físico do clube, somando dois empates e uma derrota à frente da única equipa que ainda não venceu na presente edição da Liga Sabseg.