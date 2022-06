Pedro Monteiro ruma ao Kuwait

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um ano ao serviço do Ac. Viseu, Pedro Monteiro vai rumar ao Kuwait para representar o Al-Fahaheel. O defesa-central prepara-se assim para viver a sua segunda experiência fora de Portugal.Em fim de contrato com os viseenses, o jogador, de 28 anos, ruma assim ao país da zona do Golfo Pérsico, isto depois de já ter representado o Apollon Limassol em 2015/16. Em Portugal, Pedro Monteiro já tinha vestido a camisola de Freamunde, Sp. Braga, P. Ferreira, Estoril, Leixões e Feirense.Na temporada que agora finda, o defesa-central alinhou em 34 jogos.