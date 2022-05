Pedro Proença e FPF emitem notas de condolências sobre a morte de António Albino

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e a Federação Portuguesa de Futebol emitiram notas de condolências a propósito da morte de António Albino, histórico presidente do Ac. Viseu que faleceu na última noite, aos 76 anos."Foi com profunda consternação que recebi hoje a notícia da morte de António da Silva Albino, histórico Presidente e Administrador da SAD do Académico de Viseu. Uma figura ímpar do Clube viseense e da região beirã, Presidente desde 2006 e alguém que vivia o Clube de forma intensa. A Liga Portugal perdeu um amigo, mas ficarão as memórias de António da Silva Albino, que nunca será esquecido. À família enlutada, ao Clube e adeptos do Académico de Viseu, endereço, em meu nome e da Liga Portugal, sentidas condolências", escreveu Pedro Proença, na sua conta do Facebook.A FPF emitiu uma nota no seu site oficial. "O empresário viseense era presidente do clube desde 2006, tendo liderado igualmente o processo de constituição da SAD, da qual era igualmente presidente. O Presidente da FPF, Fernando Gomes, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de António Albino e envia as mais sinceras condolências à família enlutada, extensíveis ao Académico de Viseu FC", pode ler-se.Entretanto, o Ac. Viseu já emitiu uma nota a dar conta de que o funeral vai realizar-se esta sexta-feira, dia 27, às 15h30, na Igreja de São João de Lourosa, em Viseu.