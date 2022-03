Pedro Ribeiro: «A jogar assim vamos conquistar muitos pontos»

Apesar da derrota do Ac. Viseu frente ao Rio Ave, Pedro Ribeiro era um triunfo satisfeito com a exibição da sua equipa no final do encontro."A equipa teve uma atitude irrepreensível. Não conseguimos marcar e o Rio Ave levou os três pontos, mas o jogo foi equilibrado. Estrategicamente os jogadores estiveram perto da perfeição. Merecíamos sair daqui com pontos e digo no plural. Sabíamos da qualidade do Rio Ave, que é uma equipa que está habituada a disputar a 1ª Liga. No entanto, nós também somos uma boa equipa e mostrámos isso, batemo-nos de igual para igual. O Rio Ave foi mais feliz e temos de lamentar por isso. Esta atitude e esta qualidade dão-nos a certeza de que, a jogar assim, vamos conquistar muitos pontos", referiu à Sport TV.