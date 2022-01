Pedro Ribeiro: «Acredito no projeto que me apresentaram»

Apresentado como treinador do Ac. Viseu há seis dias, Pedro Ribeiro prepara-se para fazer a sua estreia pelos viriatos no jogo deste sábado, frente ao Penafiel. Na antevisão do encontro, o técnico começou por explicar o que o levou a mudar-se para Viseu."Aceitei [o convite] porque acredito. Como pessoa e como treinador só estou e só faço aquilo em que acredito. Acredito no projeto que me apresentaram, nas ideias e no potencial de crescimento a curto-médio prazo que o Ac. Viseu tem. Estou cá para ser o líder da equipa na parte técnica e para procurar que o crescimento aconteça de forma sustentada, clara e sólida", vincou.Assumindo que criou uma relação afetiva com o Penafiel, clube onde passou o último ano e meio, mas que isso não vai ter interferência no encontro deste sábado, o técnico traçou ainda as metas que tem para este seu novo desafio: "Os objetivos passam por desenvolver o clube, fazer o que estiver ao meu alcance para que a equipa evolua e para que os resultados apareçam. Quero participar em tudo o que puder para ajudar o clube. Queremos ir a Penafiel e fazer tudo para tentarmos ganhar o jogo, isto sem abdicar de uma imagem que queremos que o Ac. Viseu tenha. Quero que sejamos uma equipa trabalhadora, humilde, honesta, confiante, que disputa todos os duelos e que deixa uma imagem agressiva e atrevida em campo".Pedro Ribeiro concluiu recusando a ideia de que a equipa esteja animicamente em baixo devido aos resultados mais recentes. "Não vi uma equipa desmoralizada, vi sim uma equipa com vontade de trabalhar, com muita dedicação, com capacidade mental para ouvir o treinador e com alegria", rematou.