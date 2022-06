Pedro Ribeiro: «Aprendi com atletas de topo e com os da distrital»

R - O que bebeu das experiências do passado?

PR – Todas as experiências foram importantes. Na formação, no Tirsense, no Vizela, no Ronfe, no Feirense, no FC Porto, na Liga dos Campeões da Europa ou da Ásia, na Alemanha, na Turquia, na Grécia ou na Arábia Saudita: todas elas permitiram perceber que, dando este passo para treinador principal, saber de treino e metodologia é importante, mas é mais importante saber de pessoas. O criar empatia é decisivo no futebol.

+ O passado facilita o liderar jogadores mais velhos?

PR – Todas essas experiências foram fundamentais. Aprendi com jogadores de topo, mas também com os jogadores da distrital. Tudo foi importante para aquilo que sou hoje como treinador e contribuiu para me sentir confortável na liderança. A competência não tem idade e a única forma de liderar é com coerência, frontalidade e honestidade.