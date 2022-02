Pedro Ribeiro: «Cada jogo tem uma história diferente e o de Faro terá a sua»

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Farense, Pedro Ribeiro reconheceu o grau de dificuldade da partida mas acredita que a sua equipa vai lutar pelos três pontos."Nós vamos jogar num campo extremamente difícil contra uma excelente equipa mas vamos procurar ser melhor do que eles. Só os 90 e qualquer coisa minutos é que dirão porque cada jogo tem uma história diferente e o jogo de Faro terá a sua história", afirmou o treinador do Académico de Viseu.Pedro Ribeiro falou ainda dos reforços chegados a Viseu no mercado de inverno: "Se os jogadores estão cá é porque reconhecemos competência para pertencer a um grupo bom que, com estes jogadores, é um grupo melhor ainda. Sentimos que temos um plantel mais equilibrado e dentro daquilo que pretendemos até ao final da época", frisou.A partida entre Farense e Ac. Viseu está marcada para domingo, às 19h30.