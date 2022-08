Pedro Ribeiro deixa comando técnico do Ac. Viseu

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Acade´mico de Viseu FC, SAD (@academicodeviseufc)

O Ac. Viseu anunciou a saída de Pedro Ribeiro, e restante equipa técnica, do comando dos viriatos, confirmando ter chegado a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, com efeitos imediatos."A Académico de Viseu FC - Futebol, SAD agradece o profissionalismo e a dedicação com que sempre desempenhou as suas funções e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao treinador Pedro Ribeiro e à respectiva equipa técnica", pode ler-se no anúncio oficial do clube.Pedro Ribeiro deixa o Ac. Viseu depois de esta manhã ter visto a sua equipa perder, por 3-1, na receção ao Moreirense, no jogo que marcou o regresso ao Estádio do Fontelo. O técnico tinha sido contratado a meio da época transata.