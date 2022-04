Pedro Ribeiro e o empate com o FC Porto B: «Queríamos mais e fizemos por isso»

Apesar de não ter conseguido chegar à terceira vitória consecutiva, o Ac. Viseu somou, com o empate a uma bola com o FC Porto B, mais um ponto que pode ser importantíssimo na luta pela permanência na Liga Sabseg. Ainda assim, o treinador Pedro Ribeiro queria levar mais deste encontro, embora reconheça a importância de continuar a somar pontos."Os campeonatos são maratonas. É a consistência e a conquista de pontos que nos permitirá atingir os objetivos. É um ponto conquistado,mas queríamos os três. Não estamos satisfeitos porque queríamos mais e fizemos por isso. Do outro lado, estava uma equipa muito competente, a jogar de forma mais tranquila e sabemos que, nesta fase do campeonato, o lado emocional tem o seu impacto na reta final dos jogos. Os jogadores fizeram um bom trabalho e é um ponto somado na nossa caminhada", afirmou o técnico, ao microfones da Sport TV.Satisfeito pelo atual momento positivo da sua formação, Pedro Ribeiro apontou à continuidade: "A equipa passou um momento em que não conseguiu transformar as boas exibições em pontos conquistados, mas vinhamos fazendo um bom trabalho semanal. Temos de continuar nesta sequência positiva. Faltam dois jogos e queremos conquistar o três pontos em ambos."