Pedro Ribeiro: «Encaramos o jogo com o Casa Pia com respeito pelo trabalho que estamos a fazer»

Depois da estreia frente ao Penafiel, Pedro Ribeiro prepara agora o Ac. Viseu para o embate com o Casa Pia. Os gansos são os atuais líderes do campeonato, mas tal facto não tira confiança aos viriatos."Tudo o que seja competição é aquilo que os jogadores e os treinadores gostam de ter, seja contra o líder ou outra equipa qualquer. A motivação tem de ser sempre a mesma e é isso que tenho visto no dia a dia. Vai ser um jogo complicado, o facto de o Casa Pia estar em primeiro quer dizer que são a melhor equipa do campeonato até ao momento. No entanto, vamos com a mesma ambição com que fomos a Penafiel e, essencialmente, com o mesmo respeito pelo trabalho que estamos a fazer", começou por referir.Mostrando-se agradado com a forma como a equipa cumpriu o que tinha treinado no jogo com o Penafiel - e assumindo que quer ter uma equipa atrevida, Pedro Ribeiro comentou ainda a estreia de Miguel Sena, jovem da formação, pela equipa equipa principal do Ac. Viseu: "Um dos deveres de um treinador é perceber onde está. Se existirem [soluções] cá, não há necessidade de procurar fora. Se não existirem, temos de procurar fora. Não tenho problemas em apostar em jogadores de 17/18/19/20 anos, isto desde que eles me mostrem que, naquele momento, são melhores para o jogo em específico. O Miguel Sena trabalhou bem e mereceu", referiu.O início da partida está agendado para as 11 horas deste sábado.