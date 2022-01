Pedro Ribeiro espera dificuldades na deslocação a Mafra

Pedro Ribeiro, técnico do Ac. Viseu, fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo frente ao Mafra, a contar para a 20ª jornada da Liga Sabseg, no domingo, prevendo um duelo difícil, frente a uma equipa a fazer "um trajeto positivo na Liga e na Taça"."É uma equipa que joga muito bem, tem uma ideia positiva e valoriza o clube e, imagino eu, o jogador português. Vamos defrontar uma equipa que tem feito um trajeto, quer na Liga, quer na Taça de Portugal muito positivo. O Mafra, nos últimos anos habituou o futebol português a ter qualidade de jogo e boas equipas", analisou o treinador.Pedro Ribeiro aproveitou também a ocasião para destacar a competitividade da Liga Sabseg: "A 2ª Liga, ao nível do equilíbrio e da competitividade entre as equipas, de todas as Ligas onde eu estive, até ao momento, quer como treinador, quer como treinador-adjunto, é a mais competitiva". Sobre o mercado, disse apenas o clube está a "tomar as decisões que entende melhores para o presente".O treinador deixou igualmente uma mensagem a Pica, central de 35 anos, que terminou a recentemente a carreira. "No contacto que tive com ele, foi impecável no treino e com toda a gente. Aquilo que desejo ao Pica, individualmente, é o melhor. Agradeço-lhe os dias que estive com ele dentro do grupo do trabalho. Dou-lhe os parabéns pela excelente carreira que teve", frisou.O Ac. Viseu visita o Mafra no domingo, em jogo marcado para as 11 horas.