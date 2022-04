Pedro Ribeiro: «Foi o querer ganhar que nos fez acabar por perder o jogo»

O Ac. Viseu somou a quarta derrota consecutiva, mas por pouco não saiu de Santa Maria da Feira com um ponto. O golo de Vargas no primeiro minuto dos descontos foi, por isso, frustrante para Pedro Ribeiro.

"É extremamente frustrante sair daqui, da Feira, fazendo o jogo que fizemos e não levar pelo menos um ponto. Jogámos para ganhar e na parte final foi o querer ganhar que nos fez acabar por perder o jogo porque o encontro ficou partido e nesse tipo de jogos o resultado pode cair para qualquer um dos lados. Infelizmente caiu para o lado do Feirense e nós temos de saber lidar com esses momentos do jogo com mais maturidade, percebendo que jogamos e do primeiro ao último minuto para ganhar e vamos fazê-lo sempre, mas estávamos cansados, a partida estava perigosa e poderíamos ter sido mais maduros a gerir momentos do jogo", analisou desta forma o encontro o técnico dos viriatos.