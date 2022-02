Com apenas uma vitória nos sete encontros ao comando do Ac. Viseu, o técnico Pedro Ribeiro quer, diante da Académica, uma equipa à imagem daquilo que tem feito nos últimos encontros, apontando a mira aos três pontos."Procuraremos fazer em Coimbra o que temos vindo a fazer de forma sistemática, sempre que entramos em campo: jogarmos com comprometimento total ao nível coletivo, com confiança, sendo uma equipa com uma imagem que nos orgulhe, sempre com o objetivo de conquistar os três pontos", afirmou o técnico aos meios de comunicação do clube.A visita ao terreno da Académica está marcada para segunda-feira, pelas 19h30, sendo que Pedro Ribeiro não poderá contar com Mbaye e Luisinho por lesão, bem como Gril, Pana, Renteria e João Vasco por castigo. Em sentido inverso, Tiago Mesquita e Adilio estão de volta às opções após cumprirem o jogo de suspensão.