Pedro Ribeiro quer voltar "ao registo e à imagem" que caracteriza o Ac. Viseu

Em antevisão à partida contra o Varzim, o treinador do Ac. Viseu garante que a equipa quer dar a volta por cima depois da goleada sofrida frente ao E. Amadora na última jornada."Foi uma semana intensa de trabalho e concentração, de forma a voltarmos ao registo e à imagem que nos caracteriza enquanto equipa", frisou Pedro Ribeiro que destacou também o empenho do seu grupo de trabalho durante a semana. "O grupo trabalhou de forma compenetrada e queremos dar continuidade a isso no jogo de sexta-feira".O encontro entre Varzim e Ac. Viseu a contar para a jornada 26 da Liga Sabseg tem início marcado para as 18h da próxima sexta-feira.