Pica termina carreira

Numa nota publicada nas redes sociais, o clube anunciou que Pica, jogador de 35 anos, decidiu pendurar as chuteiras. Pouco tempo de jogo, aliado a algumas lesões que o central teve de enfrentar durante esta época, foram os principais fatores para que o capitão dos viseenses desse como concluída esta etapa na sua carreira profissional.Com formação no Moura, passando ainda pelo V.Setúbal, Pica começou a dar as suas primeiras pisadas no futebol sénior em 2007/2008, onde representou o Ribeirão. Com passagens curtas pelo Varzim e Moreirense, o central seria emprestado pelos cónegos ao Tondela, em 2011, onde realizaria seis temporadas pelos beirões. Em 2017, transferiu-se para o AC Viseu, onde se tornaria uma peça importante no conjunto viseense. Agora, naquela que vinha sendo a sua quinta época no conjunto de Pedro Ribeiro, o jogador de 35 anos decidiu que esta seria a sua última temporada.Ainda na nota publicada, o clube viseense anunciou que Pica continuará ligado ao clube, agora a trabalhar no Departamento de Formação.