Plantel do Ac. Viseu testou negativo à Covid-19

Numa ronda realizada ontem, toda a equipa e staff do AC. Viseu realizou testes PCR, para despistar possíveis casos existentes no seio da equipa. Recorde-se que, na última partida, o guardião Ricardo Janota ficou fora da lista de jogo, com Zé Gomes a confirmar na altura que o atleta tinha contraído o vírus. Agora, com os resultados conhecidos, o treinador do Ac. Viseu pode respirar de alívio, contando praticamente com todo o plantel na preparação ao jogo da próxima terça frente ao Benfica B.Apesar disso, prende-se a dúvida em relação às opções na baliza viseense. Isto porque, como Janota é habitual suplente de Domen Gril, e com Mbaye lesionado já há algum tempo, Zé Gomes terá de ir buscar alguém dos sub-23 para colmatar estas ausências.Todo o grupo voltará a realizar testes segunda-feira, um dia antes da receção ao Benfica B, partida agendada para as 18h00 do dia 14 de dezembro.