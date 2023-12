Presidente da SAD do Ac. Viseu e a cedência do Fontelo: «É uma peça chave para o projeto desportivo»

A SAD do Ac. Viseu e a Câmara Municipal celebraram, no jantar de Natal desta quinta-feira, um acordo permitindo a cedência do Estádio do Fontelo, a troco de uma quota mensal de 5.390 euros, ao clube beirão , facto elogiado agora pelo presidente da sociedade anónima, Mariano López."Queremos agradecer à Câmara Municipal de Viseu, em particular ao Presidente Dr. Fernando Ruas, a confirmação de uma cedência que permitirá ao Académico de Viseu utilizar o Fontelo mas, mais do que isso, avançar com as intervenções necessárias para que este seja um estádio à altura das exigências das competições e de todos os adeptos, atletas e demais envolvidos nos eventos desportivos que lá se realizam", sublinhou o dirigente, e adiciona: "O nosso compromisso é esse, valorizar a infraestrutura, recuperando-a, dando as melhores condições a todos os que a frequentam, já que hoje apresenta sérias limitações funcionais e de conforto. O Fontelo é uma peça chave para o projeto desportivo e para o reforço da ligação do Académico à cidade de Viseu".O dirigente alemão ainda se estendeu no agradecimento ao homólogo da Câmara Municipal de Viseu: "Queremos ainda agradecer as palavras do Presidente Dr. Fernando Ruas, aquando da assinatura do protocolo de cedência, em pleno jantar de Natal do Académico, dando conta da confiança depositada na atual gestão do Académico de Viseu e da SAD. E reiteramos que o nosso compromisso social, com as pessoas de Viseu, com a cidade e com a região, é total".